Москва, 2 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Несколько спектаклей в МХТ им. Чехова отменены в новом театральном сезоне, заявил 2 сентября на 125-м сборе труппы художественный руководитель Константин Хабенский. Зрителю нужно дать «возможность заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними и услышать их».

Пресс-служба кинофестиваля «Меридианы тихого» Константин Хабенский

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг, — цитируют Хабенского РИА Новости. — Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан всё это знать, видеть, чувствовать».

Худрук высказал мнение, что творческий коллектив театра не обязан «комментировать события», однако «чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны».

Хабенский добавил, что неправильно было бы в такой момент брать материал, «который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».