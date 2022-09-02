Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM У осудившей специальную военную операцию России пианистки Полины Осетинской отменили выступление на концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича за день до концерта. Об этом 2 сентября музыкант сообщила на своей странице в одной из социальных сетей.

Пианистка Полина Осетинская. philharmonia. spb.ru

46-летняя пианистка из Москвы должна была принимать участие в проекте «Триумф музыки на смене эпох» и выступить на концерте «Беседа. Игра. Прощание» в петербургской филармонии 3 сентября. Однако за день до мероприятия её имя пропало из афиши, а сама Осетинская написала, что её известили об отмене выступления.

«Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом Зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание», — написала пианистка.

В феврале 2022 года Осетинская также на своей личной странице в соцсети резко осудила СВО, написав, что она испытывает «ужас, стыд и отвращение». Спустя месяц Осетинская попала на первые полосы СМИ после того как потерла сознание и рассекла лоб в Петербурге, из-за чего её концерт был перенесен. Заметим, что концерт, назначенный на 3 сентября, изначально должен был состояться 26 июня.

Как уточнили в филармонии, о «срочной замене» в афише они также узнали 2 сентября от организаторов — Фонда содействия занятости. Причину смены состава выступающих в культурном учреждении назвать не смогли, но предложили тем, кто решил не идти на концерт из-за отмены выступления звезды — написать на электронную почту по поводу возврата билетов. Добавим, что полностью вернуть деньги за приобретенные билеты зрители могут только за три дня до концерта, что возмутило и озадачило зрителей.

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