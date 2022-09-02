Москва, , 17:30 — REGNUM 2 сентября московский футбольный клуб «Спартак» объявил о досрочном расторжении контракта с 21-леним центральным полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.

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«Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба московской команды.

За «Спартак» Остон Урунов выступал с 5 августа 2020 года после перехода из «Уфы» за 1 миллион евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 700 тысяч евро.

В прошлом сезоне Остон Урунов, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в 17 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в игре с тульским «Арсеналом» и получил четыре желтые карточки.