Кувандык, Оренбургская область, , 17:29 — REGNUM В Оренбургской области 2 сентября в тушении ландшафтного пожара в Кувандыкском городском округе задействуют авиацию. Три самолета ИЛ-76 уже совершили сброс воды. Готовится четвёртый борт, сообщили в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Пожар в Кувандыкском городском округе ГУ МЧС по Оренбургской области

По данным ГУ МЧС по региону, задействована авиация МЧС России и Минобороны. Фронт активного горения составляет ориентировочно 15 километров. Для ликвидации пожара привлечено 160 человек и 48 единиц техники.

Угроза посёлку Ялнаир снята, огонь изменил направление в сторону села Сара. В превентивных целях проведено оповещение населения, на данный момент эвакуация не требуется, в готовности находятся два пункта временного размещения. Оперативный штаб развернут в зоне непосредственной близости от крупного пожара в районе Сары.

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