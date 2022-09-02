Челябинск, 2 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Челябинской области ко 2 сентября убрали 3% картофеля. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Картофель

Также удалось убрать 17% полевых овощей. Уборка масличных идёт невысокими темпами. Причиной стали климатические условия. Основной обмолот масличных запланирован на осенние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, с зерновыми и зернобобовыми ситуация иная. К 2 сентября их собрали более миллиона тонн. Урожайность значительно превышает показатели 2021 года.