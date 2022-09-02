Москва, , 17:27 — REGNUM Российская Федерация во втором полугодии 2022 года готова поставить на международный рынок до 30 млн тонн зерна. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

В Минсельхозе заявили, что Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами по поставкам продовольствия.

Благодаря хорошему урожаю, Россия полностью закроет внутренние потребности, а также сможет внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность мира.

Во втором полугодии РФ способна поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна.