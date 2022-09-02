Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп оказывает финансовую помощь некоторым из его сторонников, принявших участие в беспорядках на Капитолийском холме 6 января 2021 года, и в случае его переизбрания президентом в 2024 году планирует благосклонно смотреть на идею помилования тех, кто был обвинен в уголовных преступлениях за участие в этой акции протеста, сообщает 2 сентября Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я буду очень, очень благосклонно смотреть на полное помилование. Если я решу баллотироваться и если я выиграю, я очень серьезно обдумаю возможность помилования, полного помилования», — заявил Трамп.

Напомним, 6 января 2021 года тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать Конгрессу подтвердить победу нынешнего президента Джо Байдена.

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