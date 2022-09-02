Балаково, Саратовская область, 2 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В городе Балаково Саратовской области возводят самый крупный в России центр обработки данных (ЦОД). Посещая стройплощадку заместитель председателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что проект является знаковым и амбициозным не только для региона, но и для страны в целом.

ИА REGNUM Цифровой мир

«ЦОД даст серьезный социально-экономический импульс Саратовской области и создаст большое количество рабочих мест для IT-специалистов», — сказал он, отмечая поддержку инвестпроекта со стороны местных властей.

По словам Чернышенко, при работе ЦОДа энергопотребление будет сокращено на 30% без вреда для отказоустойчивости. Также предстоит проработать вопрос использования вычислительной инфраструктуры регионального центра для геораспределенного резервирования сервисов цифровой платформы «Гостех» и Гособлака.

«Это позволит повысить безопасность данных граждан и станет еще одним шагом к обеспечению технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент. При этом, данный дата-центр сможет обеспечить мощностями не только Саратовскую область и регионы ПФО, но и соседние федеральные округа», — добавил заместитель председателя правительства РФ.

Развитие планируется в три этапа на протяжении ближайших трех лет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что самый крупный ЦОД в РФ станет первым по безопасности, надежности и киберустойчивости. Здесь будет создано около 200 рабочих мест. Подготовкой будущих кадров занимаются в Саратовском гостехуниверситете имени Гагарина Ю. А.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирске заработал модульный центр обработки данных. Он имеет стратегическое значение для всего Сибирского федерального округа и станет инфраструктурным фундаментом для запуска цифровых проектов.

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