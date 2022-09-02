Киев, , 17:31 — REGNUM Потери вооруженных формирований киевского режима в ходе боевых действий против России насчитывают несколько сотен тысяч человек, заявил 2 сентября бывший замглавы киевского Совбеза, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос интернет-изданию UMN.

ВСУ U.S. Army Europe

По его словам, за эти жертвы, исчисляемые уже сотнями тысяч, должен понести ответственность действующий киевский режим.

Стоит отметить, что такие заявления Кривонос начал делать после того, как был отстранен от ряда командных должностей в рамках политической борьбы Зеленского с главкомом ВСУ Залужным.

Ранее Кривонос осуществлял непосредственное руководство военными операциями на ряде направлений и напрямую причастен к военным преступлениям киевского режима.

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