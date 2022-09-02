Подгорица, 2 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Партии, которые после выборов 2020 года сформировали парламентское большинство в черногорском парламенте, теперь сформируют новое правительство Черногории. Об этом заявил один из лидеров «Демократического фронта» (ДФ) Андрия Мандич 2 сентября после встречи с представителями других партий парламентского большинства.

Demokratskifront.me Лидеры «Демократического фронта»

По словам Мандича, «партии, которые победили на выборах 30 августа 2020 года, снова вместе».

«Представители партий, участвующих в переговорах, подписали соглашение. Многие сомневались, что это возможно, но это все-таки случилось», — процитировал телеканал РТЦГ слова Мандича.

Политик добавил, что в ближайшее время переговоры продолжатся, так как предстоит обсудить выбор нового руководства парламента и нового правительства.

Мандич также прокомментировал слова представителя Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Черногорией Владимира Билчика о том, что правительство, которое возглавит «Демократический фронт», не может рассчитывать на поддержку ЕС.

«Мы хотим только то, что нам дал черногорский народ, и не хотим, чтобы в процесс переговоров были включены политические структуры, которые не получили поддержку граждан», — отметил Мандич.

Напомним, что просербская коалиция «Демократический фронт» является самой влиятельной партией в рамках так называемой «коалиции победителей», сформированной в Черногории по итогам выборов в августе 2020 года. Однако ее представители не вошли в первое правительство Черногории во главе с Здравко Кривокапичем, созданное сразу после выборов. Второе правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем, пришедшее к власти в самом конце апреля, парламент отправил в отставку в ночь на 20 августа 2022 года.