Вашингтон, 2 сентября 2022, 17:44 — REGNUM Экс-советник Белого дома Пат Чиполлоне, служивший при экс-президенте США Дональде Трампе, 2 сентября явился в федеральный суд для дачи показаний перед комиссией, расследующей беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает Reuters.

Штурм Капитолия США
Штурм Капитолия США
(сс) Tyler Merbler

Ожидается, что помимо Чиполлоне показания также должен дать Пат Филбин, служивший при Трампе заместителем советника Белого дома.

Чиполлоне и Филбин станут самыми высокопоставленными среди свидетелей в деле о беспорядках в Капитолии, которые уже дали показания.

Ранее комиссия пригрозила последствиями за нежелание участвовать в расследовании бывшему главе администрации Дональда Трампа Марку Медоузу.

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