Рязань, 2 сентября 2022, 17:16 — REGNUM Поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве моста-дублёра через Оку в Рязанской области поможет региону избежать транспортного коллапса. Об этом 2 сентября написал в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.
Он напомнил, что действующий мост через Оку был построен почти 50 лет назад, сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям по нагрузкам и пропускной способности, а уже скоро его придётся закрыть на реконструкцию.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на сайте Кремля был опубликован перечень президента РФ Владимира Путина, в числе которых — поручение о строительстве моста-дублёра через реку Ока в Рязанской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин дал поручение по строительству моста через Оку в Рязанской области