Рязань, 2 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве моста-дублёра через Оку в Рязанской области поможет региону избежать транспортного коллапса. Об этом 2 сентября написал в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.

https://www.ryazangov.ru Павел Малков

«Это очень важное событие для региона. Мы выходили с просьбой оказать содействие в строительстве моста-дублера, и я очень благодарен главе государства, решившему поддержать этот проект», — написал Малков.

Он напомнил, что действующий мост через Оку был построен почти 50 лет назад, сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям по нагрузкам и пропускной способности, а уже скоро его придётся закрыть на реконструкцию.

«При этом сооружение имеет стратегическое значение для транспортного сообщения в регионе. Интенсивность движения по нему — порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому с закрытием имеющегося моста Рязанская область может оказаться на пороге транспортного коллапса. Своевременное решение президента позволит этого избежать», — написал Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на сайте Кремля был опубликован перечень президента РФ Владимира Путина, в числе которых — поручение о строительстве моста-дублёра через реку Ока в Рязанской области.