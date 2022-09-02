Москва, , 17:11 — REGNUM Власти Российской Федерации предостерегают западных политиков, которые помогает отправлять наемников на территорию бывшей УССР, что такие действия только отдаляют завершение российской спецоперации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 сентября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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По словам Рябкова, Москва видит, как некоторые западные политики активно способствуют отправки наемников на территорию бывшей УССР. Такие действия только усугубляют ситуацию и оттягивают завершение российской специальной военной операции.

Рябков пояснил, что тема западных наемников, воюющих на стороне ВСУ и националистических формирований — «один из новых серьёзнейших проблемных моментов» в отношениях РФ и Запада.

Дипломат уточнил, что граждан недружественных стран предупреждали о том, что «проявить себя на поле боя» — авантюра.