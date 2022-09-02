Конаково, Тверская область, , 17:08 — REGNUM Двое жителей Конаковского района Тверской области предстанут перед судом по обвинению в вандализме и в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Вандал

Как полагает следствие, в марте 2022 год обвиняемые разместили на своей странице в одной из социальных сетей в открытом доступе видеоролики, являющиеся заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Также, согласно материалам дела, в марте же обвиняемые, «желая сформировать в сознании неопределенного круга лиц негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации», с помощью краски и трафаретов осквернили несколько зданий и объектов в общественных местах.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.