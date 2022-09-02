Лондон, , 17:28 — REGNUM Сотрудники склада американской компании Amazon в Великобритании готовы к забастовке из-за споров о заработной плате, сообщает 2 сентября Reuters со ссылкой на профсоюз GMB.

Магазин Amazon SounderBruce

Более 300 работников приняли участие в голосовании, которое выявило, что 97% из них готовы к забастовке. Отметим, что данное голосование было проведено в преддверии возможного официального голосования по вопросу о начале забастовки.

«Работники Amazon справедливо негодуют и готовы выйти на улицу. Им предлагают 35 пенсов в час на фоне самой высокой за последнее поколение стоимости жизни — и это в компании стоимостью более 1 триллиона фунтов стерлингов», — сказала высокопоставленный сотрудник GMB Аманда Гиринг.

Доминирующая на рынке розничной онлайн-торговли компания Amazon за последний год столкнулась с критикой со стороны работников во многих странах. В основном сотрудники жалуются на низкую оплату и условия труда.

Компания, насчитывающая 70 тысяч работников в Великобритании, ранее пообещала увеличить начальную зарплату сотрудников лишь на один фунт — с 10,50 фунтов в час до минимального уровня в 11,45 фунтов. При этом профсоюз требовал поднять зарплату на два фунта.

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