, 17:05 — REGNUM Безработные жители Неаполя провели 2 сентября акцию протеста на улицах города, в том числе перед зданием городского совета, передают местные СМИ.

Неаполь

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Участники акции показали посредством плакатов, насколько сильно выросли тарифы, после чего собрали свои квитанции за жилищно-коммунальные услуги в большой мусорный бак и подожгли его.

Митингующие сообщили журналистам, что требуют от правительства немедленной помощи, потому что в отсутствие работы у них нет никакой возможности оплачивать в разы выросшие счета.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.