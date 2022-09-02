2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости в Европейском союзе установить потолок цен на российский газ.

Оксана Переможенко, , 17:27 — REGNUM В Европейском союзе должен быть установлен потолок цен на российский газ. Прибегнуть к данной мере на уровне ЕС призвала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Политик также добавила, что страны Евросоюза ранее запланированного срока на 80% заполнили газохранилища.

Заявление главы Еврокомиссии обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что подобная затея может привести к росту стоимости газа в Европе. Иные призвали не продавать Евросоюзу газ, потому как продавец устанавливает цену, а не покупатель.

«Вопрос задачи: до каких показателей вырастет цена газа на рынке после этих ограничений?» — задался вопросом Влад К.

«Наглость — второе счастье», — смеется Елена Ф.

«Бабка вообще из ума выжила», — не выдержал Валерий.

«Вот она — безнаказанность. Никто им не отвечал просто. Возомнили», — отметила Татьяна Н.

«Решила, что к зиме газ Европе не нужен», — смеется Александр Ф.

«С нетерпением жду зиму. Так хочется посмотреть, как они начнут переобуваться», — отреагировал Solomon.

«Да подождите нападать, может, она хочет потолок в 6 тыс. евро выставить», — с сарказмом добавил Stanislav A.

«Надо перекрывать им газ! Задолбали! Что ни день, то новый клинический бред… Всё никак не могут поверить, что мир больше не будет таким, как прежде. Что Европа больше не на коне, а в заднице и без газа. Пусть скажут спасибо США, Британии и главной артистке погорелого театра — Зеленскому», — прокомментировала новость Julia.

«А как же святые рыночные ценности?» — иронизирует Helena Z.

«Можно продавать газ не по договорам, а на бирже — там никто не спросит, откуда он, да и цена достойная», — написал Sergei.

«Так пусть она у американцев закупает газ по той цене, какую они хотят. Ведь упор был на это: перессорить Европу с Россией в плане торговых отношений и перенаправить спрос, чтобы у Америки покупали их сжиженный [газ]. Ну вот, пожалуйста, покупай у американцев, мы-то тут при чём?» — добавил один из участников обсуждения.

«И больше они тогда нашего газа не увидят», — смеется Дмитрий Д.

«Нет, это настало время собирать валежник и кизяк, Дед Мороз ждать не будет! И халява кончилась…» — с сарказмом отметил Сергей Г.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Настало время не поставлять газ в Европу», — комментирует новость Дмитрий К.

«Прихожу я такой на рынок. Мясо по 500. Я продавцу: «Я ввел потолок на мясо 200. Давай продавай!» Как думаете, что мне ответит продавец?» — задался вопросом Максим Б.

«Настало время вырубить вам, идиотам, газ», — не выдержала Мария Х.

«Цену устанавливает продавец…» — пишет Игорь Ф.

«Это лишь в очередной раз доказывает то, что для Европы Россия никогда не была равноправным партнером. Хочется всё на халяву, даром…» — добавил Валерий Ф.

«Где это видано, чтобы покупатель диктовал условия продавцу? Не устраивает цена — пошли вон», — отреагировал Alex E.

«Закупайте буржуйки и дрова», — призвал Кирилл Д.

«Ну да. Цены на газ и электричество в Европе бьют рекорды, самое время газ отключить совсем», — написал Александр Ф.

«Только сейчас начинаешь понимать, как этот… коллективный Запад жировал десятилетиями практически на халяву… И вот сейчас… конец», — добавил Владимир Ш.

«Кричат про потолок, получают дно», — подытожила Svetlana D.