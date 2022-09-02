Москва, , 17:10 — REGNUM Американская сторона усиленно участвует в «помощи» киевскому режиму, видна неутешительная тенденция к наращиванию, заявил 2 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на телеканале «Россия 24».

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российский дипломат указал на высокую «степень вовлечённости американской стороны» в ситуации вокруг б. УССР. Также обращает на себя внимание «степень погружения» США «в материальную поддержку вооружения киевского режима».

Рябков подчеркнул, что Вашингтон тем самым ставит себя в положение «стороны конфликта». Поставки ВСУ всё более дальнобойных и разрушительных систем — «это путь в никуда». Ответственность за накачку ВСУ оружием лежит на Штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Запад отвернётся от Киева к концу года — The American Conservative