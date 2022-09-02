Москва, , 17:10 — REGNUM США не обращались к России по вопросу американских наёмников, взятых в плен в ходе спецоперации на территории бывшей УССР, сообщил 2 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, между Москвой и Вашингтоном были лишь отдельные случаи обмена информацией о месте нахождения ряда граждан США.

«По мидовской линии от американцев такие обращения не поступали. Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними информацией разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США», — сказал Сергей Рябков.

Напомним, ранее представители Минобороны России неоднократно заявляли, что на иностранных наёмников не распространяются нормы международных конвенций по обращению с военнопленными.