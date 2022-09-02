Мехико, 2 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал «отвратительным» покушение на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, сообщает 2 сентября Reuters.

Kremlin.ru Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

«Это прискорбно, отвратительно, но в то же время, я бы сказал, чудесно, потому что она в порядке», — сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции.

В покушении на Кристину Фернандес де Киршнер подозревается 35-летний бразилец, в настоящее время его допрашивает полиция. СМИ сообщают, что мужчина был подписан в социальных сетях на ряд оккультных и масонских групп.