Челябинск, 2 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Челябинской области к 2 сентября собрали 1 млн 19 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Этот показатель почти в два раза больше, чем было год назад на такую же дату. При этом пока обмолочено 46% посевной площади.

Больше половины площадей уже убрано Аргаяшском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Варненском, Октябрьском и Троицком районах. В последнем намолотили уже 124 тыс. тонн зерна. В Октябрьском и верхнеуральском уже по уже намолотили в Троицком районе, а ещё по 95 тыс. тонн — в Верхнеуральском и Октябрьском районах.