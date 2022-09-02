Казань, , 16:55 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с «Рубином». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба казанского клуба.

Алан Дзагоев Pfc-cska.com

Отмечается, что футболист находится в расположении «Рубина» и уже провел несколько тренировок с основной командой. Казанский клуб возглавляет Леонид Слуцкий, который ранее продолжительное время работал с Дзагоевым в ЦСКА.

В прошлом сезоне Алан Дзагоев принял участие в 20 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Хавбек покинул ЦСКА 1 июля 2022 года на правах свободного агента, так как соглашение футболиста с «красно-синими» подошло к концу.