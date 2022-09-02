Нижний Новгород, 2 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде сегодня, 2 сентября, состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59. Сборка восьмого из одиннадцати сухогрузов будет проводиться на воде, после чего начнутся ходовые испытания и состоится передача заказчику. Об этом сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».

Krsormovo.nnov.ru Завод «Красное Сормово»

Серия сухогрузов проекта RSD59 является одной из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда проекта составляют основу современного грузового флота страны.

«Завод «Красное Сормово» является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. «Красное Сормово» благодаря реализации программы повышения производительности труда сократило сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди судостроительных предприятий России», — указано в сообщении.

Отметим, что сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки морским и смешанным путём генеральных и навалочных грузов, зерна, леса, металлолома, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов.

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