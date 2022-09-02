Берлин, , 16:56 — REGNUM Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa 2 сентября вышли на забастовку из-за низкой заработной платы, что вынудило компанию отменить сотни пассажирских и грузовых рейсов в двух своих крупнейших узловых аэропортах — во Франкфурте и в Мюнхене, сообщает Reuters.

Самолет авиакомпании Lufthansa TJDarmstadt

Авиакомпания сообщила об отмене порядка 800 рейсов, что потенциально затронет 130 тысяч пассажиров. Представители авиалинии завили, что работают на пределе возможностей, чтобы минимизировать последствия забастовки.

Ранее профсоюз Vereinigung Cockpit призвал более пяти тысяч пилотов Lufthansa устроить 24-часовую забастовку, заявив, что последний раунд переговоров о зарплате провалился. По заявлению Lufthansa, компания предложила единовременную прибавку в размере 900 евро, что составляет 5% для опытных пилотов и 18% для тех, кто только начинает работать.

Профсоюз требовал повышения зарплаты на 5,5% в 2022 году и автоматического повышения с учетом инфляции в 2023 году. Кроме того, пилоты требуют реорганизовать систему оплаты труда и отпусков, что, по заявлению авиакомпании, увеличит ее расходы на персонал примерно на 40%, или на 900 млн евро за два года.