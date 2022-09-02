2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили запрет США на экспорт полупроводников в Китай, посмеявшись над тем, что развитие Китая в данной отрасли теперь будет зависеть от кражи технологий других стран.

Валерий Ходячий, , 17:22 — REGNUM В Китае раскритиковали США за введение запрета на экспорт ряда чипов в Китай. Данные события стали поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Чип Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению Global Times, администрация президента США Джо Байдена приказала разработчикам чипов, таким как Nvidia и AMD, прекратить экспорт некоторых видов продукции в Китай и Россию.

Издание сообщает, что правительство США обеспокоено тем, что некоторые графические процессоры будут использованы китайскими военными.

Главный аналитик Шанхайского центра промышленных исследований заявил, что целью США является сдерживание развития высокотехнологичного сектора Китая, чтобы сохранить свою гегемонию. Он сказал, что действия США направлены на сдерживание достижений в таких областях, как суперкомпьютеры, высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

В Китае также подчеркнули, что данные меры отразятся на интернет-компаниях, которые занимаются облачными сервисами. А также акцентировали внимание на том, что в ответ власти Китая могут запретить американским компаниям, занятым в полупроводниковом секторе, расширять свои производства в Китае, а также не позволять «американским талантам» работать в Китае.

Представитель компании-экспортера, пожелавший остаться инкогнито, отметил, что в настоящее время Nvidia занимает 95% доли китайского рынка в таких областях, как искусственный интеллект и суперкомпьютеры.

Ряд СМИ также сообщает о том, что репрессии со стороны США станут сигналом для развития китайских компаний. Представители полупроводниковой отрасли с оптимизмом смотрят на то, что Китай может догнать передовые страны в области полупроводников.

Предприятие электронной промышленности в Китае Steve Jurvetson

«О, если такое дело, то скоро кто-то начнет красть технологии», — предполагает pga2***.

«Догонит? Нет, скорее украдет», — считает dong***.

«Вспомните ситуацию с Японией, когда Токио ограничил экспорт продукции, необходимой для производства полупроводников… Это настоящая мотивация!» — высказывает своё мнение wang***.

«Сможет ли это сделать Китай? Время покажет», — пишет pfg5***.

«Собственно, мы должны держаться поближе к США и подальше от Китая. Если мы отдалимся от Штатов, то наша полупроводниковая промышленность рухнет», — высказывает опасения jiwo***.

«То, что сейчас делают США, вернется им бумерангом. Возможно, сейчас Китаю будет трудно, но через 10–20 лет США пожалеют об этом», — считает jinb***.

«По этой причине нам не нужно вступать в полупроводниковый альянс и продолжать сотрудничать с Китаем. Ибо правительство сменится потом, и кто знает, что нас будет ждать после вступления», — советует nost***.

«Байден перешел черту», — считает tl12***.

«Если подумать, то Китай смог достичь таких успехов благодаря американским технологиям», — пишет imps***.

«Кажется, США решили пойти ва-банк», — предполагает guna***.

«Кажется, теперь мы должны усилить свою систему мониторинга, чтобы какая-то коммунистическая партия не смогла украсть наши технологии», — предполагает byun***.

«Китай, что изготавливает подделки и использует их, чтобы разорить компании других стран, должен быть уничтожен», — пишет lees***.