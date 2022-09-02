Калининград, , 16:50 — REGNUM Кортеж президента России Владимира Путина во время его визита в Калининград остановился, глава государства вышел из машины и спросил жителей: «Все хорошо? Губернатор не обижает?»

Владимир Путин Kremlin.ru

Находящиеся рядом люди записывали этот момент на мобильники. На видео, которое публикует 2 сентября телеграм-канал Пул №3, слышны одобрительные возгласы.

Напомним, накануне, 1 сентября, президент провёл в Калининграде открытый урок «Разговор о важном», побеседовав со школьниками. Речь шла в том числе и на политические темы.

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