В Калининграде Путин вышел из машины, чтобы пообщаться с жителями
Калининград, 2 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Кортеж президента России Владимира Путина во время его поездки в Калининград остановился, глава государства вышел из машины и спросил жителей: «Все хорошо? Губернатор не обижает?»
Kremlin.ru
Владимир Путин
Находящиеся рядом люди записывали этот момент на мобильники. На видео, которое публикует 2 сентября телеграм-канал Пул №3, слышны одобрительные возгласы.
Напомним, накануне, 1 сентября, президент провёл в Калининграде открытый урок «Разговор о важном», побеседовав со школьниками. Речь шла в том числе и на политические темы.