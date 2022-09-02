Хьюстон, США, , 18:07 — REGNUM Федеральное правительство США начало поиски более десятка детей-мигрантов после того, как полиция штата Техас сообщила о пропаже несовершеннолетних мигрантов в Хьюстоне, сообщает 2 сентября Reuters со ссылкой на электронные письма правительства.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Данный инцидент произошел на фоне того, как в США прибывает рекордное количество несовершеннолетних мигрантов. Многие родители намеренно отправляют своих детей в Соединённые Штаты через границу, так как законы страны не подразумевают высылку несовершеннолетних нелегалов.

Ранее этим летом полиция Хьюстона направила письмо министерству здравоохранения и социального обеспечения США, в котором сообщалось о случаях исчезновения детей-мигрантов из домов американских спонсоров, которые согласились их приютить.

В министерстве ранее сообщали, что с конца 2021 года в Хьюстоне без вести пропали 57 несопровождаемых детей-мигрантов. По состоянию на 26 августа 46 из них были найдены невредимыми. Полиция пока не нашла никаких свидетельств того, что пропавшие дети стали жертвами торговли людьми для сексуальной или трудовой эксплуатации.