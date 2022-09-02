Жуковский район, Калужская область, , 19:01 — REGNUM В селе Спас-Прогнанье Жуковского района Калужской области 2 сентября 16 молодых специалистов лесничеств области приняли участие в профессиональном конкурсе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Участники областного конкурса лесников Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

В ходе 10 этапов конкурсанты продемонстрировали навыки, в том числе в тушении огня с помощью ранцевого опрыскивателя, в определении болезней и вредителей леса и оказании первой медицинской помощи. Также они высаживали лесные культуры. Первое и третье места в конкурсе заняли два брата Роман и Дмитрий Фирсовы из Медынского лесничества. Серебряным призером стал сотрудник Дирекции парков Евгений Чечеткин. Победителям и всем участникам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки минэкологии области.

Конкурс лесников в регионе проходит с 2019 года. За это время в нём приняли участие 35 работников лесной отрасли.

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