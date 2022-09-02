Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM В Киеве понимают, что учитель формирует личность человека, подаёт пример морали и нравственности, формирует мировоззрение своих учеников. И в этом они видят опасность. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 сентября обратил внимание научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для Киева, который 30 лет через школы и университеты внедрял в сознание жителей территории б. УССР западную идеологию, учителя, поддерживающие Россию, выступают идеологическими врагами. Вот такой подарок к 1 сентября Владимир Зеленский сделал учителям, которые осознанно воспринимают происходящее, которые знают, видят и чувствуют, что у общества другой запрос — мирный. Санкции — это такой «бонус» от Киева, который демонстрирует, что люди на самом деле способны разделять правду и ложь», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в Киеве поддержали введение санкций в отношении преподавателей и образовательных учреждений в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР за применение образовательных стандартов РФ и признание образовательных квалификаций, присвоенных российскими вузами. Ограничения вводятся сроком на пять лет.