Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском бюджетные организации не оплачивают коммунальные услуги МУП «Теплосервис». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Теплотрасса в Переславле

Только за август 2022 года предприятие обратилось в арбитражный суд 39 раз. В числе должников — библиотеки, дома культуры, спортивные и общеобразовательные школы, детские сады. Суммы для бюджетных учреждений немаленькие. К примеру, с МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» предприятие требует 1 млн 959 тыс рублей, с МУК «Централизованная библиотечная система» — 324 тысячи рублей.

«МУП «Теплосервис» правильно делает, пытаясь через суд обязать платить за поставленный товар. А вот то, что администрация не оплачивает услуги, грубо говоря, приводит муниципальное учреждение к банкротству», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславль-Залесской городской Думы Евгений Работников.

Финансовое состояние главного коммунального предприятия Переславля, действительно, непростое. Так только за газ МУП «Теплосервис» на 1 августа был должен 433,9 млн рублей. Такие данные приводит официальный сайт «Газпром межрегионгаз Ярославль».