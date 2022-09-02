Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Природоохранная прокуратура через суд добилась запрета для компании, которая свозила мусор на несанкционированную свалку вблизи международного аэропорта «Пулково» и кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга, сообщили 2 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Несанкционированная свалка вблизи «Пулково». t. me/procspb

На свалку в прокуратуру пожаловались экозащитники, которые обнаружили её у дома 7/3 по улице Штурманская. Как показала проверка надзорного ведомства, гору мусора возвела компания ООО «МЕХУБОРКА СПб», которая не имела на то разрешения завозила, накапливала, обрабатывала, обезвреживала, а также сортировала и утилизировала отходы производства и потребления.

«У организации имеется лицензия только на осуществление деятельности по транспортированию отходов III–IV классов опасности. В результате несоблюдения требований федерального законодательства на земельном участке организована несанкционированная свалка отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов различных классов опасности», — пояснили в природоохранной прокуратуре Петербурга.

Помимо горы мусора, создалась угроза и для аэропорта, который находится неподалеку. Отходы привлекли птиц, которые создали угрозу безопасности полетов воздушных судов. Ввиду чего прокуратура обратилась в суд.

«Судом вынесено решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «МЕХУБОРКА СПб» в отсутствии лицензии осуществлять деятельность по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, до момента вынесения решения по иску природоохранной прокуратуры Петербург», — подытожили в пресс-службе.

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