Казань, , 17:27 — REGNUM С сентября 2016 года в Казани на улице Габишева строили 18-этажный жилой дом на 170 квартир. Ввести в эксплуатацию проблемный дом в жилом комплексе «Мелодия» смогли спустя шесть лет, сообщает 2 сентября мэрия.

Долгострой Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания-застройщик планировала сдать дом еще в 2017 году. Несмотря на высокую степень готовности, возведение жилого объекта приостановилось. В конце 2019 года долгострой включили в Единый реестр проблемных объектов. В 2021 году застройщика признали банкротом.

Завершить строительство взялась другая компания, которая достраивала дома обманутых дольщиков «Свея».

В ближайшее время заселиться в долгожданные квартиры смогут 182 обманутых дольщика.

В 2021 году в Казани вселились в свои квартиры более 6,3 тыс. обманутых дольщиков.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Вахитовском районе Казани 283 обманутых дольщика смогли отметить новоселье в своих квартирах. Дом по улице Достоевского возводили с 2003 года.

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