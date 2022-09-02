Ярославль, 2 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославской области в первом полугодии 2022 года существенно подорожало жильё. Об этом сообщает Ярославльстат.

ИА REGNUM Новостройки

Так, по данным статистиков, стоимость нового жилья выросла на 21,6% и составила 81,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Вторичное жильё подорожало несколько меньше — на 12,1% за полгода. Цена за 1м2 «вторички» составила 65,7 тыс руб.

При этом дефицита нового жилья в регионе нет: за полугодие в области введено 501,11 тыс квадратных метров жилья, что на 22 процента больше уровня прошлого года.