Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода пожаловались в соцсетях на то, что учителей местных школ заставляют оформлять «Fan ID» — «Карту болельщика», необходимую для посещения стадионов во время проведения футбольных матчей.

В мэрии столицы Приволжья заявили о том, что слухи о принуждении педагогов к приобретению «Карты болельщика» не соответствуют действительности.

«С сотрудниками государственных и муниципальных организаций проводилась работа для разъяснения и информирования об оформлении «Fan ID». Получение «Карты болельщика» — добровольное дело», — пояснили в городской администрации.