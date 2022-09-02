Бишкек, , 16:24 — REGNUM Впервые за последние десять лет Киргизии удалось стать лидером среди стран-членов Евразийского экономического союза по налоговым сборам. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«По доходам и росту экономики мы тоже вышли в первые ряды — по итогам семи месяцев 2022 года валовой внутренний продукт Киргизии вырос на 7,7%», — добавил высокопоставленный чиновник.

Также глава правительства сообщил депутатам о том, что доля продукции сельскохозяйственного сектора республики впервые превысила восьмипроцентную отметку, увеличившись до 8,3%.

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