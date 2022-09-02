Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают ввести дополнительные льготы для ветеранов боевых действий, которые служат или служили в органах внутренних дел. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Ветераны боевых действий Глеб Кашкин © ИА REGNUM

Инициативу введения новых льгот внесли депутаты от фракции «Единая Россия» Игорь Высоцкий, Елена Киселева и Анастасия Мельникова. Они предлагают Заксобранию обратиться в Государственную думу с этим законопроектом.

Согласно их предложению, ветеранам боевых действий должны предоставить преимущественное право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. Эту меру предлагается распространить на всех граждан, имеющих статус ветерана. Пока такой привилегией обладают лишь те, кто прошёл боевые действия в Афганистане.

«Такие же льготы должны получить все бойцы правопорядка, которые участвовали в боевых действиях, — защищали нашу страну от террористов в горах Таджикистана, на Кавказе и в Сирии. Это принципиально важно сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию на Донбассе», — заявил спикер парламента Александр Бельский.

Законопроект рассмотрят на одном из заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Отметим, что парламент вернётся к плановой работе 14 сентября.