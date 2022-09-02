Москва, 2 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Народный банк Китая проводит умеренную монетарную политику без резких интервенций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Так он прокомментировал очередное понижение курса юаня, организованное центробанком КНР.

Elec4.co.kr Юань

«Снижение курса китайской национальной валюты является очень действенным инструментом в рамках международной торговли, особенно между Китаем и США, — сказал Ходжа. — Снижая курс юаня, Китай стремится наращивать экспорт и тем самым дополнительно стимулировать рост ВВП. Дальнейшие действия регулятора по изменению курса национальной валюты в текущем и 2023 году будут зависеть от конъюнктуры международной торговли и ситуации в мировой экономике, а также торговой войны между США и Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику Народного банка Китая объяснили стремление поддержать страдающий от локдаунов и ограничений местный бизнес посредством более дешёвых кредитов.