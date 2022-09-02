Белград, 2 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции, который может ввести правительство Сербии, не будет распространяться на страны инициативы «Открытые Балканы» — Албанию и Северную Македонию. Об этом 2 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич во время саммита в Белграде.

U.S. Department of State Александр Вучич, президент Сербии

Вучич отметил, что регион ожидает трудная зима, но страны Западных Балкан попытаются облегчить для своих граждан ситуацию, связанную с нехваткой энергоносителей, передает агентство FoNet.

Напомним, что ранее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски обещал, что страны «Открытых Балкан» (Сербия, Албания и Северная Македония — ИА REGNUM) помогут странам региона в снабжении продовольствием и энергоносителями.