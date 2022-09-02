Москва, 2 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ падает количество банкоматов, в первую очередь связан с развитием и расширением сферы безналичных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявила профессор, руководитель департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.

40.мвд.рф Банкомат

«Снижение числа банкоматов в России носит объективный характер, — сказала Абрамова. — Основная причина — это развитие и расширение платежей в безналичной форме. По данным Банка России, в 2021 году доля безналичных платежей в розничном обороте выросла до 74,3%. Можно сказать, что количество банкоматов находится в обратной зависимости от темпов роста безналичного перевода денежных средств. Соответственно, тенденция к снижению количества банкоматов носит стабильный характер: снижение будет продолжаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что цифровизация побуждает людей активнее пользоваться безналичными платежами и отказываться от наличных.