Москва, , 16:22 — REGNUM Экономическая политика США оказалась более последовательной и адекватной нынешней ситуации, нежели действия финансовых властей ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что курс доллара США достиг максимального показателя с июня 2002 года по отношению к основным мировым валютам.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Экономическая политика США представляется более последовательной и адекватной современной ситуации, чем политика многих государств, — сказала Воронкова. — Так, ФРС уже повысила ставку в 4,5 раза сильнее, чем ЕЦБ. Разница в учетных ставках между США и еврозоной, геополитическая нестабильность в Европе работают на доллар. Долларовые активы сегодня относительно привлекательны и с точки зрения доходности, и с точки зрения перспектив американской макроэкономики».

При этом она уточнила, что сильный доллар — проблема для американских экспортеров, теряющих с удорожанием национальной валюты свою конкурентоспособность на зарубежных рынках.

«Для финансовых структур США дорогой доллар может создать сложности для истребования долларовой задолженности у нерезидентов», — добавила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,11%.

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