Москва, 2 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Делегация МАГАТЭ согласует отчёт о визите на Запорожскую АЭС с США, Великобританией и Киевом. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя итоги визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Как говорят, итоги миссии МАГАТЭ являются абсолютно нейтральными. То есть — никакими. Это более правильное слово подобрано. Ведь есть факты, есть то, чего нельзя не увидеть. А именно — обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Но заметить и открыто говорить об этом делегаты МАГАТЭ не могут. Поэтому их сегодняшний отчёт — это ничто. При этом завтра и в дальнейшие дни они могут добавить в отчёт то, что согласуют с США, Великобританией и Киевом. Это и будет задействовано в публикациях в западных СМИ», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции. Однако окончательный отчёт визита делегатов пока не готов.

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