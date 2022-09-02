Обнинск, Калужская область, 2 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Обнинске медицинскому радиологическому научному центру имени А. Ф. Цыба — филиалу ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России — исполнилось 60 лет, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша поздравил коллектив МРНЦ им. А. Ф. Цыба с 60-летием

В праздновании юбилея ведущего научно-исследовательского медицинского учреждения России приняли участие губернатор Владислав Шапша, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев. Владислав Шапша озвучил приветствие президента России Владимира Путина в адрес коллектива научного центра. Для Калужской области и для России в целом МРНЦ им. А. Ф. Цыба — не просто история труда, таланта и поиска, а история успеха. Обращаясь к сотрудникам центра, калужский губернатор выразил уверенность в том, что благодаря их открытиям и таланту будут спасены жизни и сохранено здоровье многих и многих людей. Владислав Шапша передал коллективу центра благодарность от президента России и наградил лучших сотрудников учреждения государственными и региональными наградами.

Медицинский радиологический научный центр был открыт в 1962 году для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области медицинской радиологии. С 2014 года вместе со смежными столичными научно-исследовательскими центрами МРНЦ вошёл в состав «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава России.

За 60 лет работы учёные центра внесли большой вклад как в развитие клинической практики, так и в изучение и формирование фундаментальных закономерностей экспериментальной медицины. В настоящее время в структуру центра входят три сектора — клинический радиологический, экспериментальный радиологический и радиационно-эпидемиологический. Здесь проводятся исследования в области медицинской радиологии, радиобиологии, радиационной медицины и эпидемиологии. В центре работают 1673 сотрудника. Из них 177 врачей, 210 научных сотрудников, 47 докторов наук, 136 кандидатов наук, 17 профессоров и три члена-корреспондента РАН. Коечный фонд составляет 400 коек круглосуточного и дневного стационаров.

МРНЦ является одним из ведущих центров страны по разработке и внедрению новейших технологий ядерной медицины, участвует в разработке новых диагностических и лечебных радиофармпрепаратов. В МРНЦ действует Национальный радиационный–эпидемиологический регистр (НРЭР), создан и функционирует Онкобиобанк. Помимо лечебной и научной работы МРНЦ им. А. Ф. Цыба осуществляет образовательную деятельность в системе высшего и дополнительного профессионального образования.