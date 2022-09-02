Ижевск, 2 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни, 3 и 4 сентября, в Удмуртии ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

ИА REGNUM Осень

На характер погоды в республике будет влиять тыловая часть циклона, на территорию региона начнет поступать холодная арктическая воздушная масса. Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 2-4°С и будет соответствовать погоде, характерной для середины сентября.

Так, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до 3-8°С, днем потеплеет до 10-15°С. В ночь на воскресенье похолодает до 1-6°С, местами возможны заморозки до 0… — 1°С, в светлое время суток температура воздуха будет варьироваться в диапазоне 11-16°С.

В ночь на 5 сентября может похолодать до — 1…+4°С, днем будет около 11-15°С. Также в период с 3 по 5 сентября ожидаются небольшие дожди, порывы ветра могут достигать 8-13 м/с.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели температурный фон может еще немного понизиться.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство регионов Приволжского федерального округа в последнюю неделю августа изнывало от аномальной жары с температурами воздуха днем до 33-34°С, что значительно превышает характерную для данного периода норму. На предстоящей неделе, с 5 по 11 сентября, практически по всему Поволжью ожидается резкое похолодание с дождями и порывистым ветром.