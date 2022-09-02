Москва, 2 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявила о старте пятого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ФКС России 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Новый сезон Школьной лиги пройдёт в три этапа: региональный, зональный и финальный, последних из которых завершится в декабре 2022 года. Поучаствовать в соревнованиях с главным призом в 1 млн рублей смогут учащиеся школ, достигшие 14 лет и прошедшие регистрацию до 30 сентября 2022 года.

Напомним, в пятом сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги будут представлены пять видов программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время. В 2022 году соревнования включены в проект «Всероссийские молодежные киберспортивные игры», который проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.