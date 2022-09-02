Гавана, 2 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Один из исторических лидеров кубинской революции Рауль Кастро выразил свою полную солидарность с вице-президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, на которую накануне было совершено покушение. Соответствующее письмо было направлено на имя аргентинского вице-президента, пишет Prensa Latina.

Кастро Рауль

«Дорогая Кристина. Я передаю вам всю нашу солидарность и поддержку перед лицом подлого покушения на вашу жизнь с удовлетворением от того, что вы выжили после этого подлого акта. С наилучшими пожеланиями благополучия обнимаю вас», — написал Кастро.

Покушение на Кристину Фернандес де Киршнер совершил 35-летний бразилец, сейчас его допрашивает полиция. СМИ сообщают, что мужчина был подписан в соцсетях на ряд оккультных и масонских групп.