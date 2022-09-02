Ульяновск, , 16:11 — REGNUM В Ульяновской области пройдёт всероссийская проектно-исследовательская школа «Краефест». В ней ожидается участие 150 человек из 12 регионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Краефест» откроется 4 сентября в рамках одноимённого всероссийского фестиваля краеведческих объединений. По данным властей, участниками исследовательской школы станут школьные команды, в составе которых — дети 12 — 18 лет. Заявлено участие 150 человек из 12 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбуржья, Татарии, Удмуртии, Краснодарского края, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской, Свердловской, Тверской и Амурской областей.

Из участников сформируют 25 межрегиональных команд для проектной или исследовательской работы, которыми будут руководить опытные специалисты. Основные направления — исследование природных и исторических объектов Ульяновской области. Итоги командных работ представят в финале конференции.

Напомним, что в Ульяновской области насчитывается порядка 125 действующих туристских маршрутов, которые построены на основе природных, исторических и культурных достопримечательностей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в 2022 году реализовано 11 проектов в сфере туризма — в частности, построены новые объекты в историко-культурном парке «Засечная черта», запущены маршруты «К заповедным берегам геопарка «Ундория» и «Назад в СССР», модернизирована краеведческая тропа к памятнику природы «Болото Кочкарь».