Гатчина, Ленинградская область, , 16:16 — REGNUM Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в лобовом столкновении иномарки с фурой на федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП на трассе Р-23 в Ленобласти пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло в 12:40 мск 2 сентября на 65 км федеральной дороги Р-23 «Псков» в деревне Новое Колено в Гатчинском районе.

«В результате лобового столкновения Renault Duster и фуры MAN погиб один человек, пострадали двое, в том числе ребенок», — сообщили в дорожном управлении, добавив, что на месте работают оперативные службы, движение затруднено.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, за рулем иномарки находилась женщина, которая погибла на месте. По данным онлайн карт, в районе ДТП образовался затор длиной 5,7 км.