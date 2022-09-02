Брюссель, , 16:11 — REGNUM Высокие цены на газ на территории ЕС сохранятся ещё долго, возможно, до 2025 года, сообщает 3 сентября EURactiv.

Газ ru.torange.biz

Портал приводит прогноз Европейской комиссии, согласно которому цены в ЕС на газ и электроэнергию «останутся высокими до конца 2022 года и далее, хотя и в меньшей степени».

Отмечается, что, вероятно, такая ситуация сохранится до 2024–2025 гг. Вся это информация собрана Еврокомиссией в рамках подготовки документа о реформе энергетического рынка ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Италии: нашей экономике плохо, виноват Путин